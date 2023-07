Suspeito de matar a ex-namorada no IAPI volta a ser preso

O suspeito de matar Carla dos Santos Nunes, 27 anos, em maio desse ano no bairro do IAPI, foi preso nesta segunda-feira (3), quase uma semana depois de ser solto.



Adelson dos Santos Oliveira foi preso pela primeira vez no dia 29 de maio, em cumprimento a um mandado de prisão temporária. Não houve prorrogação da prisão e após os 30 dias ele foi liberado, como determina a lei.



Segundo a Polícia Civil, o inquérito policial foi concluído e enviado ao Ministério Público no dia 16 de junho, quando havia sido feito pedido de prisão preventiva.