MORTO DENTRO DE CASA

Suspeito de matar blogueiro carbonizado é preso no sul da Bahia

O suspeito do homicídio de Euclides Alves de Lima Júnior, de 46 anos, do blog "Politize Itarantim", foi preso preventivamente nesta quarta-feira (17). O crime aconteceu no domingo (7), na cidade de Itarantim, no sul da Bahia. O corpo do blogueiro foi encontrado carbonizado no interior de sua residência que ainda estava em chamas.