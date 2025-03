SALVADOR

Suspeito de matar duas pessoas enquanto empinava moto é ouvido pela polícia

Caso foi registrado na Avenida Suburbana

Ele empinava uma moto quando atropelou Gilson Lopes do Vale, de 57 anos, e Maria dos Santos, que atravessavam a avenida de mãos dadas. Gilson, que tropeçou segundos antes de ser atingido, morreu na quinta-feira (13) , depois de passar dois meses internado. Maria dos Santos morreu horas após o acidente. >

Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em fase de conclusão e o inquérito será remetido à Justiça. O sepultamento do corpo de Gilson foi realizado na quinta-feira (13), no Cemitério Municipal de Brotas, em Salvador. >