Suspeito de matar ex-candidato a prefeito de cidade baiana é preso

O suspeito de matar o ex-candidato a prefeito de Nova Canaã Hebert Rocha Nascimento Santos foi preso nesta terça-feira (11), em cumprimento a um mandado de prisão. Hebert foi achado morto com mais de 15 tiros em uma estrada vizinha à cidade, que fica no sudoeste da Bahia.



Segundo a Polícia Civil, Hebert foi visto pela última vez na Praça do Forró, em Ibicuí, no último dia 25. O suspeito preso hoje, que não teve nome divulgado, foi o último a estar com ele.