Garota de 10 anos é morta a facadas e tem corpo jogado em terreno baldio na Bahia

Um homem foi preso em flagrante sob a suspeita de ter matado a ex-enteada em Juazeiro. O corpo de Ashila Gabriele Bomfim Mendes, 10 anos, foi encontrado em um terreno baldio na manhã desta quarta-feira (12).



Segundo informações da Polícia Civil, o homem, que é ex-namorado da mãe da vítima, é investigado por desferir golpes de faca e descartar o corpo da criança em um terreno baldio, nas proximidades do bairro João XXIII.



A garota havia desaparecido nessa terça-feira (11), no bairro Jardim Flórida, e vinha sendo procurada pela família. “Apuramos que ele atacou a criança porque não aceitava o fim do relacionamento”, explicou o titular da Delegacia de Homicídios de Juazeiro, delegado Thiago Pessoa, que está responsável pela investigação.