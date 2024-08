VIOLÊNCIA

Suspeito de matar homem em bar no interior da Bahia é preso pela polícia

Caso aconteceu no município de Carinhanha no mês passado

O suspeito de matar Aparecido Ferreira da Silva, de 49 anos, durante uma briga em um bar no município de Carinhanha, na região do Vale do São Francisco, foi preso na última sexta-feira (16). O crime aconteceu em 20 de julho, no povoado Núcleo 2, após vítima e agressor de desentenderem no estabelecimento. O suspeito fugiu após golpear Aparecido Ferreira.