Suspeito de matar homem em disputa por volume de som em 'paredão' é preso em Itabela

Um homem de 21 anos foi preso na quarta-feira (19), em Itabela, na Bahia, suspeito por um homicídio motivado por uma disputa pelo volume do som.



Segundo o delegado de Itabela, Robson Domingos de Andrade, a confusão aconteceu em um bar da cidade. Uerlis Gomes Cerqueira, de 39 anos, e o outro rapaz estavam competindo em relação ao som do paredão.



“Eles estavam disputando o volume do som do paredão, quando partiram para a agressão e o suspeito deflagrou os tiros”, explica o delegado. O crime aconteceu em maio.