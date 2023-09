Suspeito de matar professor em emboscada após anúncio de venda de carro é preso em Feira

Um dos suspeitos de envolvimento na morte do professor potiguar Wdsoncley Lourenço Batista, 46 anos, foi preso na sexta-feira (8) pela polícia de Feira de Santana.



O professor foi morto o concunhado dele foi baleado depois de viajaram do Rio Grande do Norte para Feira de Santana para concluir a combra de um carro. Eles foram vítimas de uma emboscada no último dia 6. O ferido ainda está internado no Hospital Geral Clériston Andrade e não há detalhes sobre o estado de saúde dele.