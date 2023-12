Suspeito de matar radialista em Itabuna é preso

O homem apontado como autor da morte do radialista Jota Silva, de 60 anos, por asfixia, em abril do ano passado, teve o mandado de prisão cumprido na última quinta-feira (7), por policiais da Delegacia de Homicídios (DH/Itabuna), na cidade de Porto Seguro, no extremo sul baiano. Ele foi levado para Itabuna, onde foi interrogado pela titular da unidade especializada, Magda Figueiredo.



Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento em que o investigado sai da casa da vítima, a qual foi encontrada em seguida sem vida. “Desde que o crime ocorreu ouvimos diversas testemunhas e recebemos os laudos periciais, que ajudaram na elucidação do caso", explicou a titular da DH/Itabuna, Magda Figueiredo. O suspeito foi submetido aos exames de lesões corporais e permanece à disposição do Poder Judiciário.