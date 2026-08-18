CRIME

Suspeito de perseguir ex-companheira em faculdade após término é preso no sul da Bahia

Prisão ocorreu em Eunápolis

Millena Marques

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 18:47

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 26 anos foi preso preventivamente nesta terça-feira (18), no bairro Santa Lúcia, em Eunápolis, no sul da Bahia, suspeito de descumprir medidas protetivas de urgência concedidas em favor da ex-companheira, de 25 anos.

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que o suspeito continuou procurando e perseguindo a mulher mesmo após ser formalmente comunicado das determinações judiciais, expedidas em junho deste ano.

De acordo com a apuração, uma das situações que reforçaram o pedido de prisão ocorreu quando o homem foi até a faculdade onde a vítima estuda. A presença dele na instituição exigiu a intervenção de funcionários para evitar maiores transtornos.

Em depoimento, o suspeito admitiu ter procurado a ex-companheira em diferentes ocasiões após o fim do relacionamento.