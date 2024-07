SUL DO ESTADO

Suspeito de provocar acidente que matou irmãos em Itapebi ganha liberdade provisória

Relembre o caso

Os dois irmãos morreram em um grave acidente de carro, na manhã de sábado (6), na BR-101. O veículo em que os irmãos estavam colidiu frontalmente com outro carro no trecho da cidade de Itapebi, no sul da Bahia. As vítimas voltavam do enterro do pai, que aconteceu em Santa Luzia. A dupla voltava para Vitória, capital do Espírito Santo.