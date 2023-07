Suspeito de roubar celular é preso com faca no Rio Vermelho

Um celular roubado no Rio Vermelho na noite da sexta-feira (14) foi recuperado pouco depois por policiais militares, que também prenderam o assaltante. A ação foi conduzida por equipes do Batalhão de Polícia de Pronto Emprego Operacional (BPEO).



Segundo o comandante da unidade, coronel José Luís, a vítima chamou os PMs que patrulhavam na região logo depois de ser roubado. Com a descrição do responsável pelo crime, os militares fizeram rondas e acabaram localizando o suspeito.