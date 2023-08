Suspeito de roubar policial na Praça da Piedade é preso novamente

Um suspeito de roubar um investigador da polícia na Praça da Piedade, no mês passado, foi preso nesta segunda-feira (28). Segundo a polícia, trata-se de um rapaz de 21 anos, que foi detido por equipes da 1ª Delegacia em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela 12ª Vara Criminal de Salvador.



O mandado aponta o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, referente ao assalto cometido contra o policial. O suspeito ainda responde por ameaça, resistência e coação no curso do processo – motivos pelos quais ele chegou a ser preso em flagrante, por equipes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Estelionato por Meio Eletrônico (DreofCiber), no dia 25 de julho, antes de ser liberado pelo Poder Judiciário.