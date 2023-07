Suspeito de roubar veículo e obrigar vítimas a fazer Pix é preso no Costa Azul

Um homem apontado como responsável por roubar veículos e obrigar as vítimas a transferir dinheiro para ele via Pix foi preso em flagrante na quinta-feira (20), no bairro do Costa Azul, em Salvador. No momento que foi encontrado por policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), ele estava com um carro Renault Captur com placa clonada.



Segundo a Polícia Civil, o Captur foi roubado há 10 dias, em Stella Maris. O homem preso foi autuado em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador de carro. O veículo foi encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).