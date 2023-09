Suspeito de roubo no Largo de Mares é preso; arma foi encontrada

Um homem foi preso pouco depois de ter roubado duas pessoas no Largo de Mares, em Salvador, nesta terça-feira (19). Policiais militares encontraram uma arma com o suspeito.



Em nota, a PM informou que guarnições realizavam rondas na região quando foram informados por duas vítimas que dois indivíduos, em posse de arma de fogo, tinham acabado de assaltá-las.



Após a denúncia, os militares intensificaram as buscas, quando identificaram um dos suspeitos, que foi alcançado, abordado e imediatamente preso.