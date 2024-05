Suspeito de roubos de fios é preso no Corredor da Vitória

Neste ano, já foram registradas 65 ocorrências do tipo em Salvador

Um suspeito de roubar fios de cobre foi preso no Corredor da Vitória, em Salvador, na madrugada de sábado (25). Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), agentes estavam em rondas na praça do Campo Grande quando foram informados por um funcionário da Coelba sobre um homem roubando fios na região.

Os guardar conseguiram deter o suspeito e encaminhá-lo à Central de Flagrantes, onde o homem foi preso. Com o acusado, foi apreendida uma quantidade de fios e uma faca.

A GCM reforça a importância das denúncias por parte da população ao presenciar fatos como estes, através do Whatsapp 71 99623-4955 ou pelo telefone 156.

De acordo com dados do Núcleo de Estatísticas da GCM Salvador, de janeiro a abril de 2024 foram registradas um total de 65 ocorrências referentes a furto/queima de fios de cobre, o que representou um aumento em cerca de 18,2% em relação ao mesmo período do ano anterior (55). Os dados correspondem a uma média de 16,2 registros por mês.