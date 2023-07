Suspeito de tentar matar a ex durante festa em Conquista é preso horas depois do crime

Um homem foi preso menos de 24 horas depois de tentar matar a ex-companheira, durante uma festa de largo na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. O suspeito foi encontrado na noite deste domingo (16).



A mulher estava acompanhada de um homem quando os dois foram atacados com golpes de facada desferidos pelo ex da jovem. Depois do ataque, ele fugiu.



Equipes da 77ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) realizavam rondas durante o evento e começaram imediatamente as buscas pelo suspeito. Ele foi localizado horas depois na travessa do Alecrim, Centro da cidade.