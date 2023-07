Suspeito de tentar sequestrar comerciante é morto a tiros pela PM

Um homem foi morto a tiros pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (5), no município de Itajuípe, suspeito de tentativa de sequestro, frustrado por policiais militares.



Quatro homens foram alcançados em um veículo, na porta da casa de um empresário da cidade, dos quais dois eram sequestradores e um era o motorista que ajudaria no deslocamento e um olheiro, que forneceu aos criminosos informações sobre a vítima.



Segundo o tenente-coronel Robson Farias, comandante do 15º BPM, com base nas características da possível vítima, a equipe flagrou um carro estacionado em frente à moradia do empresário. Durante a tentativa de abordagem, dois homens saíram do automóvel disparando.