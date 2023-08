Suspeito de tráfico de drogas é morto pela PM no Engenho Velho da Federação

Um suspeito de tráfico de drogas foi morto na manhã desta terça-feira (1º) pela Polícia Militar, no Engenho Velho da Federação. Com o homem foram apreendidas armas, drogas e munições. PMs da Rondesp Atlântico faziam rondas na Rua Arthur Saldanha quando notaram um grupo de homens. Ao perceber a presença dos policiais, os homens atiraram e depois fugiram em diferentes direções, diz a PM. Na perseguição, os tiros continuaram e os policiais revidaram, acrescenta a corporação.

Depois que o tiroteio acabou, os PMs encontraram um homem baleado, que foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE). O suspeito, que não teve nome divulgado, morreu. Com ele estavam uma pistola .40 com um carregador e quatro munições intactas, três tabletes e 54 trouxinhas de maconha, uma balança, um relógio e um rádio comunicador.