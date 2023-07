Um homem, que não teve a identidade revelada, morreu após confronto com policiais militares na noite desta terça-feira (18), na região da Avenida Garibaldi, em Salvador. Revolver e munições foram apreendidos com o suspeito.



Conforme comunicado da Polícia Militar, os agentes de segurança foram à Rua da Baixa do Gantois após denúncia da presença de homens armados. Um grupo chegou a ser localizado e, com a aproximação dos militares, disparou contra a guarnição. Houve confronto. Um homem baleado chegou a ser socorrido, mas não resistiu.