Suspeito de tráfico de drogas é preso com bloqueador veicular em Piatã

Um homem investigado por tráfico de drogas foi preso em flagrante na quarta-feira (22), no bairro de Piatã. Ele foi detido durante diligências dos policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



O suspeito estava em um veículo Voyage branco, placa NZN 7137, usado para um roubo de carga, em setembro deste ano, na Avenida Paralela. Ele ainda estava portando uma pistola 765, marca beretta, com seis munições.



Durante a abordagem, ainda foi encontrado um bloqueador veicular. O homem foi levado para a sede da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.