Suspeito de tráfico é morto e submetralhadora apreendida em Salvador

Um suspeito de tráfico de drogas foi morto a tiros pela Polícia Militar, em uma ação que resultou na apreensão de uma submetralhadora calibre 9mm, munições e 158 porções de drogas, entre cocaína, crack e maconha. O caso foi no bairro da Fazenda Grande do Retiro, na quinta-feira (13).



Equipes da Rondesp da Baía de Todos os Santos (BTS). passavam pelo bairro quando foram informadas de que homens armados estavam na localidade do Calafate.



Quando os PMs chegaram ao ponto indicado, encontraram de fato os homens armados, que então teriam reagido à abordagem policial.