Suspeito de tráfico é morto na Bahia após alerta da PM de Goiás

Policiais militares da Cipe Cerrado entraram em confronto com um suspeito de tráfico de drogas do Goiás, na madrugada deste domingo (23), no município de Correntina, no oeste da Bahia.



A ação aconteceu após o compartilhamento de informações entre a PM de Goiás, 16º BPM e CIPE Cerrado, sobre a presença de um suspeito de tráfico de drogas integrante de um grupo criminoso que estaria trafegando na cidade.



Após descobrirem que ele pretendia seguir para o estado de Goiás, os militares iniciaram as buscas na região.

Durante o patrulhamento na rodovia, os policiais identificaram o veículo com as características indicadas. Na abordagem, um homem desembarcou do carro e atirou contra as equipes, que revidaram.

Durante o confronto, o suspeito foi baleado e socorrido para o Hospital Municipal de Correntina, onde não resistiu aos ferimentos.

Com ele foram encontrados uma pistola calibre 9mm com cinco munições intactas, uma caminhonete, uma porção de cocaína, um tablete de maconha, dois aparelhos celulares, quatro malas com roupas, dois relógios, uma corrente dourada e uma quantia em dinheiro.