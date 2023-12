Suspeito de tráfico é preso com arma, maconha e cocaína no Subúrbio de Salvador

Um homem foi preso em flagrante suspeito por tráfico de drogas em Paripe, no Subúrbio de Salvador, na manhã desta sexta-feira (15). Com ele foram apreendidos 4,5 kg de maconha e quase cinco mil porções de cocaína.



Equipe da 19ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) estavam no local no final da manhã de hoje, durante a Operação Força Total, quando notaram um homem com um volume na cintura, na Rua de Deus. Notando a chegada da PM, o homem tentou fugir, mas foi alcançado.