Suspeito de tráfico é preso com cerca de 30 kg de maconha em Feira de Santana

Um traficante foi preso com cerca de 30 kg de maconha na noite da sexta-feira (11), em Feira de Santana, na Bahia. O flagrante foi no bairro de Santo Antônio dos Prazeres.



De acordo com o major Jaílson Lessa da Costa, comandante da 66ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), as equipes faziam rondas e perceberam um suspeito, que tentou correr ao notar a chegada dos PMs.



O homem foi alcançado. Com ele foram encontrados cerca de 30 quilos de maconha, divididos em 27 tabletes da erva prensada.