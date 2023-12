Suspeito de tráfico é preso com cocaína e maconha em Ribeira do Amparo

Um homem foi preso por tráfico de drogas em Ribeira do Amparo, no norte do estado. Ele foi preso nessa quinta-feira (7), na Rua Senhor do Bomfim.



Segundo a Polícia Militar, com o indivíduo, foram encontrados dois pinos e 11 porções de cocaína, além de 30 porções de maconha.



O suspeito e todo o material foram conduzidos para a delegacia de Ribeira do Amparo para a adoção das medidas cabíveis.