Suspeito de tráfico é preso com drogas em Itabuna

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Itabuna, no SUl da Bahia, durante a Operação Paz, organizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em todo país.



Equipes do 15º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Itabuna) e das 63ª e 72ª Companhias Independentes da Polícia Militar (CIPMs/ Ibicaraí e Itacaré) foram a campo depois de um levantamento de informação apontar um ponto de tráfico no bairro de São Pedro, em Itabuna.