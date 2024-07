DROGAS

Suspeito de tráfico é preso em Itapuã

Um suspeito de tráfico de drogas foi preso na noite de terça-feira (2) no Alto do Coqueirinho, no bairro de Itapuã, em Salvador. Com ele foram encontrados seis porções de cocaína, 31 de maconha, oito de crack e dinheiro em espécie.