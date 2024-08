SEGURANÇA

Suspeito de tráfico é preso no sudoeste da Bahia

Um suspeito de tráfico foi preso em flagrante nesta segunda-feira (19) na localidade conhecida como Sem Terra, em Iguaí, cidade do sudoeste do estado. Investigadores da Delegacia Territorial do município, em conjunto com a Polícia Militar, autuaram o homem de 27 anos por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.