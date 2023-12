Três suspeitos de tráfico e roubo são presos no Centro Histórico com celulares e drogas

Três suspeitos de assaltos e tráfico de drogas foram presos com celulares roubados, uma faca e drogas no Pelourinho durante a Operação Centro Seguro, na tarde desta quinta-feira (7). As prisões foram realizadas pela Polícia Civil enquanto cumpria mandados de busca e apreensão no combate a crimes contra o patrimônio. A operação é de responsabilidade do Departamento de Investigações Criminais (Deic), por meio da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur).