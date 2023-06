Suspeito é baleado durante roubo a supermercado em Itapuã

Um homem foi baleado após um roubo a supermercado na Avenida Dorival Caymmi, no bairro de Itapuã, em Salvador. Segundo a Polícia Militar (PM), que não informou o nome da loja, agentes da 15ª Companhia Independente (CIPM) receberam a denúncia no início da tarde desta quarta-feira (28). Lá, a equipe avistou dois suspeitos que estavam correndo e conseguiu alcançá-los.



Na chegada ao estabelecimento, os policiais identificaram um terceiro homem que estaria envolvido no crime. Ele foi atingido por um tiro disparado por uma pessoa que passava pelo local.