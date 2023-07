Suspeito é baleado e submetralhadora é apreendida em Mutuípe

Uma submetralhadora, munições e outros materiais foram apreendidos nesta quinta-feira (27) na cidade de Mutuípe, durante ação das Rondas Especiais (Rondesp) Recôncavo, com apoio da Companhia Independente de Policiamento Especializado Litoral Norte.



Os PMs faziam rondas no bairro de Bom Jesus quando notaram um grupo armado.



“Com a presença policial, os homens atiraram contra as guarnições, houve confronto e um deles foi atingido”, diz o comandante de Policiamento da Região Recôncavo, tenente-coronel Souza Júnior.