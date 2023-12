Suspeito é morto pela Polícia Militar em Itapuã

Um homem morreu após um confronto com policiais militares no bairro de Itapuã, em Salvador, na noite de segunda-feira (11). Segundo a Polícia Militar, os PMs realizavam ações de intensificação do policiamento na região, quando se depararam com um veículo ocupado por um indivíduo que, ao perceber a aproximação das guarnições para realizar a abordagem, efetuou disparos.



Houve troca de tiros e o suspeito foi encontrado ferido. O homem chegou a ser socorrido para o Hospital Menandro de Farias, mas não resistiu aos ferimentos. Junto com ele foram encontrados uma pistola, com um carregador e munições, calibre 380, 25 pinos de cocaína, 28 porções de maconha e dinheiro em espécie.