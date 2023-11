Suspeito é preso com 11 celulares após assaltar ônibus na Paralela

Um homem foi preso com 11 celulares, após assaltar um ônibus na Avenida Paralela, na tarde da última segunda-feira (27). Em nota, a Polícia Militar informou que uma equipe da 82ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Paralela) realizava abordagens preventivas nos pontos de ônibus da Av. Luís Viana Filho quando foram solicitados pelo motorista e passageiros de um veículo do transporte coletivo com o relato de terem sido roubados por um homem em poder de uma arma de fogo. Os solicitantes deram características do autor do roubo e informaram que ele havia descido após a Unifacs.

Os policiais se deslocaram até o ponto informado e iniciaram as buscas pelo autor do roubo, momento em que chegou a informação de que o homem havia fugido para o outro lado da avenida. Realizando o retorno no viaduto Dona Canô Veloso, os policiais se depararam com um homem com as mesmas características informadas pelos solicitantes alcançando a entrada da 4ª Avenida do CAB, momento em que lhe deram voz de abordagem e executaram a busca pessoal.