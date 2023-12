Suspeito em fuga após tiroteio faz reféns dentro de casa em Saramandaia

Um homem armado fez duas pessoas reféns na noite da terça-feira (5), na Saramandaia, em Salvador. Segundo a Polícia Militar, ele fazia parte de um grupo que trocou tiros com equipes da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). Tentando fugir, ele invadiu uma residência do bairro.



A PM conduziu as negociações e o suspeito acabou se entregando, momento em que os policiais notaram que ele estava ferido. Ele foi socorrido para um hospital não informado, onde recebe atendimento médico.