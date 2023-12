Suspeito fica ferido após troca de tiros com a PM no bairro do Uruguai

Uma arma e drogas foram apreendidas na noite da sexta-feira (1), no bairro do Uruguai, em Salvador, por uma equipe da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp BTS. Um suspeito ficou ferido.



Os PMs faziam rondas no bairro quando encontraram um grupo armado na Rua Almirante Barroso. Os suspeitos atiraram contra os PMs e houve revide, dando início a um tiroteio. Um dos homens ficou ferido com escoriações e foi encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA).