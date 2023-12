Suspeito por estupros, mortes e roubos é preso em Vitória da Conquista

Um homem suspeito por estupros, roubos e homicídios na região de Vitória da Conquista, sudoeste baiano, foi preso nesta quinta-feira (21), durante a Operação Paz. Ele ainda é apontado pela polícia como envolvido com o tráfico de drogas na cidade.



Equipes da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Vitória da Conquista) cumpriram mandado de prisão preventiva contra o suspeito em uma chácara no Choça, zona rural da cidade. A polícia diz que ele chegou a ameaçar os próprios familiares com uma faca para que ninguém revelasse sua localização às autoridades.