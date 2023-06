Suspeito por morte de baiana na Argentina é processado por homicídio culposo, diz jornal

Suspeito pela morte da baiana Emmily Rodrigues em Buenos Aires, na Argentina, o empresário Francisco Saénz Valiente foi processado nesta quarta-feira (28) por homicídio culposo, fornecimento de entorpecentes e de local para consumo, e posse ilegal de arma, segundo o jornal La Nacion.



A baiana morreu depois de uma queda da janela do apartamento do empresário, em Buenos Aires, no dia 30 de março. Ela foi achada nua, já sem vida.