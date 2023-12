Suspeito de tráfico de drogas é preso com arma de fogo em Casa Nova

Policiais militares e civis prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas e com uma arma de fogo ao cumprirem um mandado de busca e apreensão, na manhã desta sexta-feira (15), em Casa Nova. Além da Polícia Civil, a ação contou com equipes da 25ª CIPM e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Semiárido.



As equipes se deslocaram até o povoado da Serra da Pimenta, bairro Vila Papelão. Ao chegarem à residência do suspeito, os PMs flagraram o homem com 38 porções de maconha e uma espingarda calibre. 28, contendo sete cartuchos.