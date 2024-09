CASO DOS RIFEIROS

Suspeitos de lavagem de dinheiro passam por audiência de custódia em Salvador

Os suspeitos de lavar dinheiro do tráfico de drogas por meio de rifas passam por audiência de custódia na manhã desta sexta-feira (6). Em Salvador, 10 pessoas serão ouvidas, sendo sete homens e três mulheres. Ao todo, 14 foram presos no estado. As informações são da TV Bahia.