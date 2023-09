Suspeitos de roubo são presos na Avenida Gal Costa

Policiais militares do Batalhão Gêmeos prenderam dois suspeitos em posse de arma branca e recuperaram celulares roubados nesta segunda-feira (11), na avenida Gal Costa, em Salvador.



Os policiais realizavam rondas, quando foram parados por uma das vítimas, que informou que dois indivíduos, que estavam a bordo de um Renault Logan, haviam acabado de tomar seu celular de assalto. De posse das informações referentes às características do automóvel, os militares intensificaram as buscas, vindo a encontrá-lo transitando pela avenida.