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Suspeitos de sequestrar bebê na Bahia são presos com pacote de fraldas, chupeta e mamadeira

Veículo abordado tinha características semelhantes às do automóvel supostamente utilizado no sequestro da criança

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 07:27

Suspeitos de sequestrar bebê na Bahia são presos com pacote de fraldas, chupeta e mamadeira
Suspeitos de sequestrar bebê na Bahia são presos com pacote de fraldas, chupeta e mamadeira Crédito: PMBA

Dois suspeitos de envolvimento no sequestro do bebê Noah, de 11 meses, foram presos na noite de quarta-feira (14), na BA-130, no município de Ibicuí, no médio-sudoeste baiano. Os homens foram interceptados em um veículo Kia Sportage.

O automóvel apresentava características semelhantes às do veículo supostamente utilizado no sequestro da criança. Durante a abordagem, os policiais apreenderam um revólver calibre .32, com cinco munições intactas, além de fraldas, leite em pó, lenços umedecidos, mamadeira, chupeta e outros itens infantis.

Veículo utilizado na fuga foi flagrado por câmeras de segurança.

Bebê é sequestrado na Bahia por Reprodução
Bebê é sequestrado na Bahia por Reprodução
Bebê é sequestrado na Bahia por Reprodução
Bebê é sequestrado na Bahia por Reprodução
Bebê é sequestrado na Bahia por Reprodução
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Bebê é sequestrado na Bahia por Reprodução

Após consulta aos sistemas oficiais, foi constatada uma divergência entre a placa e a numeração do chassi do veículo, que também possuía restrição judicial de circulação.

Os suspeitos, o automóvel e os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia Territorial de Itapetinga, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

A ação foi realizada por meio de uma operação integrada da Companhia Independente de Polícia Rodoviária (CIPRv) de Itabuna, da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil.

O sequestro ocorreu na noite de terça-feira (13), em Firmino Alves, no interior da Bahia. O bebê foi localizado na manhã de quarta-feira (14), em uma barraca de praia na zona sul de Ilhéus. A criança não apresentava ferimentos.

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