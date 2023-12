Oito mandados de busca domiciliar foram cumpridos nesta quinta-feira (21), durante a Operação Condeúba. Os alvos são suspeitos de tráfico de drogas e associação criminosa. A operação foi deflagrada pela Delegacia Territorial (DT) de Condeúba, em conjunto com a 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (10ª Coorpin/Vitória da Conquista) e a Polícia Militar (PM)



Um homem foi preso em flagrante com drogas em casa. Celulares também foram aprendidos na residência e encaminhados à perícia. Duas pessoas investigadas pela prática de jogos de azar também foram alvos da ação e um veículo apreendido.