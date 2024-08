SSP

Suspeitos de tráfico e estupro são presos com auxílio de Reconhecimento Facial

Dois suspeitos de tráfico de drogas e estupro de vulnerável foram presos na última sexta-feira (16) com o auxílio do Reconhecimento Facial da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Com as prisões, a tecnologia tingiu a marca de 1.750 foragidos capturados.