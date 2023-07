Suspeitos envolvidos em ataque no Dois de Julho são localizados na Gamboa

Suspeitos do ataque foram localizados na Gamboa. Crédito: Felipe Paranhos/Polícia Civil

Dois suspeitos de envolvimento no ataque a tiros contra três homens na noite de quarta-feira (26), no Dois de Julho, foram conduzidos à delegacia na tarde desta quinta-feira (27), em uma ação coordenada para reprimir crimes em diversos pontos do Centro de Salvador.



Os dois suspeitos foram localizados na Gamboa e encaminhados à 1ª DT para prestar esclarecimentos. Na Gamboa também foram localizadas porções de cocaína e coletadas informações para outras investigações.

O ataque

Três pessoas foram baleadas em um ataque no bairro do Dois de Julho. O crime aconteceu próximo a um estabelecimento comercial, em um largo, na tarde dessa quarta-feira (26).

Segundo informações da Polícia Civil, quatro suspeitos se aproximaram de um estabelecimento comercial, quando um deles sacou a arma e efetuou os disparos. Três pessoas foram atingidas e socorridas por testemunhas para unidades de saúde.

Mais dois presos

Durante as diligências desta quinta-feira (26), também foram presos outros dois homens por tráfico de drogas. Eles estavam em um antigo hotel na região do Centro, atualmente invadido. Com os suspeitos, foram localizados 320 papelotes de cocaína, um saco plástico com uma porção da mesma droga, cinco trouxas de maconha e uma balança de precisão. Outros 15 papelotes e R$ 93 em moeda foram apreendidos no mezanino do edifício.

Com um homem, no mesmo local, foi recuperado um celular com restrição de roubo. Ele responderá por interceptação.