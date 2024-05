Suspeitos fogem da polícia e abandonam motocicletas roubadas em Lauro de Freitas

Policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) de Salvador recuperaram, no município de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS), duas motocicletas roubadas com sinais de adulteração no chassi e no motor. A apreensão foi efetuada nesta quinta-feira (30), na localidade de Areia Branca.