Suspeitos por tráfico e homicídios são presos em operação na Bahia

Sete suspeitos de tráfico de drogas e homicídios foram presos na manhã desta quarta-feira (5), no interior da Bahia, por equipes da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro).



A Operação Opará foi iniciada para combater a atuação de crimnosos locais, informou a Polícia Civil. Além das prisões, foram cumpridos mandados de busca e apreensão.



Durante as diligências, os policiais abordaram um homemq ue usou um documento falso para se identificar. Eles consultaram o sistema e descobriram que se tratava de um foragido com mandado de prisão em aberto de São Paulo.