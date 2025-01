TRÁFICO

Suspeitos pulam no mar para fugir da polícia, mas um deles é preso em Salvador

Dupla teria entrado em confronto com a PM

Um homem foi preso na tarde do último domingo (29) em Salvador. O suspeito e o companheiro tentavam fugir da Polícia Militar quando se lançaram ao mar para se esquivar dos policiais na Rua Litoral, no São João do Cabrito.