Suspeitos são mortos em troca de tiros com a PM em Simões Filho

Dois suspeitos foram mortos em uma troca de tiros com a Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (14) no Santo Antônio do Rio das Pedras, em Simões Filho. Equipes da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) també, apreenderam armas e drogas.



Os policiais perseguiram os suspeitos em área de mata durante 30 horas. Houve confronto com um grupo de homens armados que dispararam na direção das equipes da Core. No revide, dois criminosos foram atingidos e, apesar de socorridos a uma unidade de saúde, acabaram morrendo.