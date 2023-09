Suspeitos são presos com espingarda caseira e drogas na Bahia

Dois homens foram presos com uma espingarda de fabricação caseira e porções de maconha e cocaína, nesta quarta-feira (6), no município de Baixa Grande, no centro norte da Bahia. A ação ocorreu no âmbito de investigações sobre o crime de tráfico de drogas na região.



As equipes da Delegacia Territorial do município cumpriam um mandado de busca e apreensão quando perceberam que uma almofada foi arremessada de uma casa para o quintal de um terreno vizinho. Ao localizarem o objeto, os investigadores perceberam que, dentro dele, havia 43 trouxas de maconha e 60 papelotes de cocaína. O autor foi identificado e conduzido à DT, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.